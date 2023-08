Pronostic Atlético Madrid Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético fait le boulot face à Grenade

Derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, l’Atlético Madrid apparait très justement comme le 3e candidat au titre de l’autre côté des Pyrénées. Il faut dire que l’an dernier, les Colchoneros ont terminé sur la 3e marche du podium, manquant de peu de passer devant les voisins Merengue en fin de saison, grâce notamment à une deuxième partie d’exercice de haute volée. En effet, les hommes de Diego Simeone ont parfaitement négocié leur retour du Mondial, emmenés par un Antoine Griezmann de classe mondiale, auteur de 15 buts et 16 passes décisives la saison dernière. Cet été, les Madrilènes se sont testés contre une forte opposition. Et après avoir fait chuter les Champions d’Europe de Manchester City (1-2), ils ont dû se contenter de matchs nuls face à la Real Sociedad (0-0) et à Séville (1-1).

Grenade, de son côté, a dû faire un petit tour à l’étage inférieur l’an dernier suite à sa relégation surprise vécue en 2021-2022. Loin de se laisser abattre, El Grana a parfaitement rebondi en s’offrant le titre de Liga2 la saison dernière après avoir devancé Las Palmas et Levante. Durant la préparation estivale, les Andalous ont également disputé plusieurs matchs amicaux mais face à une opposition qui n’a rien à voir avec celle que proposeront les Madrilènes. Ils se sont logiquement défaits d’El Ejido (8-0), Sanluqueno -0-1), Ceuta (2-0) et Getafe (2-1) avant du chuter contre Almeria (1-0) le week-end dernier. Face à un adversaire bien plus redoutable, la marche risque d’être un peu trop haute pour les promus qui pourraient débuter fort grâce, pourquoi pas, à Antoine Griezmann qui pourrait déjà être décisif.

