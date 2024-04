Pronostic Grenade Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence va chercher un résultat à Grenade

La Liga, qui ne jouera pas ce week-end, nous offre un match en retard. Grenade avait réussi à retrouver l’élite du football espagnol l’été dernier après avoir remporté la Liga2. Le retour au plus haut niveau est délicat puisque le Grana’ semble bien parti pour redescendre. En effet, à 8 journées de la fin, Grenade accuse 14 points de retard sur le Celta Vigo, première formation non relégable. De plus, les hommes de Sandoval ont laissé passer une opportunité de combler leur retard le week-end dernier en s’inclinant sur la pelouse d’un autre relégable, Cadix (1-0). Ce dernier revers semble condamner Grenade à la Liga 2. Dans cette équipe, on retrouve des joueurs intéressants comme l’Albanais Uzini, l’Uruguayen Pellistri ou l’Argentin Boye.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Valence connaît une saison bien plus tranquille puisqu’il se trouve dans la 1ère partie de tableau en 8e position. Avec 8 points de retard sur la dernière place européenne et 16 de plus que le 1er relégable, le club Ché est calé dans le ventre mou et pourrait jouer l’Europe malgré le fait que les hommes de Baraja aient seulement remporté une rencontre lors des 6 dernières journées, face à Getafe. La semaine passée, les Valencians ont été tenus en échec à Mestalla par Majorque (0-0). Le coach espagnol devrait s’appuyer sur un groupe classique dans lequel on retrouve les Duro, Yaremchuk, Foulquier ou Mamardashvili. Solide (1 seule défaite sur les 5 dernières journées), Valence devrait au moins accrocher le nul à Grenade qui semble condamné et qui a perdu ses 4 derniers matchs.

► Le pari « Victoire FC Valence ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,53 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 153€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « victoire FC Valence » est coté à 2,17 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 217€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Grenade – FC Valence :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Grenade FC Valence détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Cadiz Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga