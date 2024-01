L’inquiétante blessure de Kingsley Coman

Aïe.

Lors de la victoire du Bayern Munich sur Augsbourg ce samedi (3-2), Kingsley Coman est sorti du terrain dès la 24e minute de jeu, soutenu par deux kinés. Une scène (très) inquiétante à moins de six mois du début de l’Euro 2024, qui n’a évidemment pas fait plaisir à son entraîneur, Thomas Tuchel. Le technicien allemand ne s’est pas montré rassurant à ce sujet en conférence d’après-match.

« C’est une blessure au genou gauche. On doit attendre que les images en disent plus, mais ça a l’air d’être une blessure grave, parce que c’était douloureux et qu’il était impossible de continuer, a déclaré l’ancien entraîneur du Paris SG. On va vérifier les ligaments demain(dimanche) à l’imagerie. Je ne veux pas spéculer. » L’international français de 27 ans, qui a quitté la WWK Arena en béquilles, a déjà manqué plus de 120 matchs dans sa carrière pour cause de blessure.

Espérons que ce ne soit pas les croisées.

