Le jour où Pep Guardiola a débarqué chez Neymar à deux heures du matin

Un soir en 2013, alors qu’il était paisiblement chez lui, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain reçoit plusieurs appels de son père au milieu de la nuit pour une raison… spéciale : « Après avoir gagné le prix Puskás, mon père m’a appelé à 2 heures du matin. Je lui ai répondu, il m’a dit d’ouvrir la porte, j’étais en caleçon. Il y avait mon père, Pep Guardiola et le traducteur. »

La situation, déjà bien absurde, continue avec un numéro de séduction du Catalan pour le jeune homme de 21 ans : « Pep m’a dit qu’il voulait me faire signer et m’emmener avec lui, quel que soit le club où il irait, qu’il ferait de moi le meilleur joueur du monde. Il me montre un papier, ouvre son ordinateur, me dit où je jouerais… Il m’a aussi dit qu’il changerait de nom si je ne marquais pas 60 buts par saison. Je lui ai dit… d’accord, mais avec quelle équipe ? Et il m’a dit qu’il ne pouvait pas encore le dire, mais je l’ai convaincu, il m’a dit qu’il signait avec le Bayern. »

Une belle prose qui n’a pas suffi. En effet, Neymar n’avait qu’un club en tête, et c’était le FC Barcelone. Pep Guardiola aurait donc dû rester chez les Blaugrana s’il voulait avoir l’idole brésilienne dans son équipe.

