Pronostic Union Berlin Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Union Berlin entame une série contre Stuttgart

Éliminée par l’Union saint-gilloise en huitièmes de finale de la Ligue Europa, en plus de connaître un passage à vide en championnat, l’Union Berlin a presque tout perdu au mois de mars. Après avoir occupé la tête du classement de Bundesliga pendant plusieurs semaines, le club de la capitale doit désormais se contenter d’une place de troisième, à 5 unités de Dortmund, leader. Il s’est remis à l’endroit juste avant la trêve, en dominant Francfort (2-0), et semble apte à enchaîner lors de cette nouvelle réception. La confiance acquise par l’Union Berlin depuis le début de la saison à domicile sera cruciale dans ce sprint final.

La cote (2,00) d’une victoire de l’Union Berlin peut surprendre tant elle semble haute. En face se présente la lanterne rouge, Stuttgart, qui détient 2 points de moins que la première équipe non relégable. Les coéquipiers de Serhou Guirassy sont la seule équipe du championnat à ne pas avoir encore gagné à l’extérieur (5 nuls, 7 défaites). Un triste bilan qui pourrait s’alourdir sur le terrain de l’ancien leader qui, de plus, est invaincu sur ses terres cette saison (8 victoires, 4 nuls). Le VfB a pris un point sur 12 possibles avant la coupure internationale et reste sur une défaite (0-1) chez lui contre Wolfsburg. À la maison où elle est invaincu en championnat cette saison (8 victoires, 4 nuls), l’Union Berlin devrait logiquement s’imposer.

