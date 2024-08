Malgré le rouge de Terrier, Leverkusen arrache la Supercoupe d’Allemagne

Bayer Leverkusen 2-2 (4-3 T.A.B.) VfB Stuttgart

Buts : Boniface (11e), Schick (88e) // Millot (15e), Undav (63e)

Expulsion : Terrier (37e)

Le football allemand ne déçoit jamais.

Poussé par son public, le Bayer Leverkusen a remporté la Supercoupe d’Allemagne face à Stuttgart au terme d’un match intense (2-2, 4-3 T.A.B.). Victor Boniface a fait exploser la BayArena en poussant au fond la tête d’Edmond Tapsoba (1-0, 11e), mais la suite de la première période a mis les nerfs de Xabi Alonso à rude épreuve. Enzo Millot a vite égalisé d’une frappe sans contrôle (1-1, 15e), Martin Terrier a pris un carton rouge direct pour un tacle mal maîtrisé (37e) et la défense du champion d’Allemagne a eu très chaud lorsque Millot a fait trembler la barre transversale (42e) et que Pascal Stenzel a fracassé le poteau (45e+2).

Alonso a trouvé à qui parler : le coaching de Sebastian Hoeness a fait la différence à l’heure de jeu, et Denis Undav, entré 43 secondes plus tôt, a donné l’avantage au VfB en coupant le centre de Frans Kratzig (1-2, 63e). Patrik Schick a raté l’égalisation en butant sur Nübel (78e), mais a finalement perpétué le Xabi Time en marquant du gauche (2-2, 88e). Lukáš Hrádecký a ensuite fait le travail lors des tirs au but en repoussant le ballon de Kratzig, avant que Silas n’enterre définitivement les espoirs souabes en frappant au-dessus.

Deux mois et demi ont passé, mais on retrouve le Bayer que l’on connaissait.

