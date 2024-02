Leverkusen enchaîne un 30e match sans défaite et rejoint les demi-finales de la Coupe d’Allemagne

Leverkusen 3-2 Stuttgart

Buts : Andrich (50e), Adli (66e) et Tah (90e) pour le Werkself // Anton (11e), Führich (58e) pour Die Roten

Insubmersibles.

Opposé à la séduisante équipe de Stuttgart, qui a mené à deux reprises dans cette rencontre, Leverkusen enchaîne un 30e match consécutif sans défaite et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne au terme d’une rencontre folle (3-2). Pris à la gorge d’entrée de jeu, les hommes de Xabi Alonso concèdent l’ouverture du score à la suite d’un coup de tête imparable du capitaine Anton (1-0, 11e). Le Werkself, en grande difficulté lors du premier acte, ne cadre sa première frappe qu’à la 42e grâce à un coup franc du virevoltant Álex Grimaldo. À côté de la plaque, le Bayer parvient à reprendre le dessus petit à petit, à l’image de la tentative de Patrik Schick, repoussée par l’ancien Monégasque Alexander Nübel (48e).

La révolte vient d’une sublime enroulée du droit de Robert Andrich, qui termine sa course dans la lucarne de Nübel (1-1, 50e). Mais Die Roten ont de la réserve, et Chris Führich profite d’une erreur de relance de Matej Kovar pour permettre à Stuttgart de reprendre l’avantage (1-2, 58e). À peine entrée en jeu, Amine Adli marque sur son premier ballon. Lancé en profondeur par Wirtz, l’international marocain, tout juste rentré de la CAN, dépose Hiroki Ito et glisse le cuir sous Nübel pour permettre au Werkself de recoller au score (2-2, 66e). Ce n’est qu’en toute fin de rencontre que Jonathan Tah, délicieusement trouvé dans le dos de la défense par Wirtz, délivre la BayArena en inscrivant son sixième but de la saison d’une tête rageuse et envoie cette équipe en demi-finales de Coupe d’Allemagne (3-2, 90e). Avant leur choc de samedi en championnat face au Bayern Munich, les hommes de Xabi Alonso restent toujours invaincus cette saison et en lice dans trois compétitions.

« Neverkusen », bientôt un vieux souvenir ?

