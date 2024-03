Jérôme Boateng accusé de maltraitance envers les femmes par sa propre mère

Désavoué par sa maman, le point de non-retour.

En attente d’un nouveau jugement dans la procédure judiciaire pour coups et blessures envers son ex-femme, Kasia Lenhardt, Jérôme Boateng a été mis au ban par sa propre génitrice, comme le rapporte Der Spiegel, ce vendredi. Dans un mail datant de 2021, à destination d’une avocate berlinoise, l’ancien Lyonnais a en effet été fermement accusé par sa mère de fuir la justice et ses responsabilités.

« Depuis des années, mon fils maltraite les femmes psychologiquement, maintenant Kasia Lenhardt s’est suicidée, et il ne veut toujours pas assumer les conséquences de son comportement », s’est-elle exprimée. La jeune mannequin de 25 ans s’était donné la mort en 2021, alors qu’elle était mère d’un enfant de 5 ans. Si l’avocate du défenseur de la Salernitana continue de démentir, l’étau se resserre de plus en plus autour de son client.

Bientôt une chute plus violente que celle contre le Barça ?

