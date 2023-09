Jérôme Boateng sera rejugé

Rattrapé par le col.

Libre de tout contrat depuis son départ de Lyon en juin dernier, Jérôme Boateng va être rejugé par la justice allemande. Celle-ci a en effet décidé d’annuler la condamnation de l’ancien défenseur du Bayern Munich pour violences envers son ex-compagne et a ordonné une nouvelle procédure pour des faits remontant à 2018. Des vices de procédure ont été invoqués pour justifier cette décision. La précédente sanction s’élevait à une amende de 1,2 million d’euros sans peine de prison requise. Au tout début de l’affaire, l’accusé risquait un an et demi de prison et 1,5 millions d’euros d’amende.

Pour rappel, Jérôme Boateng est poursuivi pour coups, blessures et injures contre son ex-compagne. Les faits se seraient produits peu après l’élimination de l’Allemagne au premier tour de la Coupe du monde en Russie. Le joueur a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Un nouveau procès va donc avoir lieu, à une date pour le moment encore inconnue.

