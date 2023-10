Le Bayern a tranché pour le retour de Boateng

Le Bayern Munich ferme la porte.

Alors qu’il s’entraînait depuis deux semaines dans les locaux du club dont il a porté le maillot dix ans, de 2011 à 2021, Jérôme Boateng n’y passera pas la saison. Via un communiqué, le Bayern Munich a mis fin aux rumeurs de retour de l’Allemand dans l’effectif. Libéré par Lyon au début de l’été, le champion du monde 2014 est donc sans club.

Jérôme Boateng will not be returning to the FC Bayern squad as the club's injury problems have eased.

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) October 6, 2023