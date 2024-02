Jérôme Boateng pose ses valises en Italie

Il continue son road trip et s’arrête en Italie.

Sans club depuis son départ de l’Olympique lyonnais en juillet 2023, Jérôme Boateng s’est engagé avec la Salernitana en Serie A. Condamné en septembre 2021 pour des violences sur son ex-compagne, le défenseur allemand n’aura pas mis longtemps avant de trouver un club pour l’accueillir. Toujours dans l’attente d’un nouveau jugement, il débarque librement chez la lanterne rouge du championnat italien. Les Grenades restent sur une série de quatre défaites consécutives et ne comptent que deux victoires cette saison.

Après être passé par l’Allemagne (Bayern Munich, Hertha Berlin, Hambourg), l’Angleterre (Manchester City) et la France (Lyon), le joueur de 35 ans se dirige tranquillement vers une fin de carrière. Champion du monde (2014), double champion d’Europe (2012-2013 et 2019-2020) et neuf fois champion d’Allemagne, Jérôme Boateng a l’un des palmarès les plus impressionnants actuellement. Sous les ordres de Pippo Inzaghi, le Germano-Ghanéen va donc poursuivre sa route sur les bords de la Méditerranée.

Avec la grande chance de pouvoir compter sur Benoît Costil et Memo Ochoa comme derniers remparts.

