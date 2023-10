Boateng de retour au Bayern ?

Retour à l’envoyeur.

Après avoir fait le tour de la question, et sans doute aussi parce qu’il n’était plus au niveau, Jérôme Boateng avait été gentiment poussé vers la sortie par le Bayern en 2021. Deux ans de galère passés à l’Olympique lyonnais plus tard, le défenseur allemand serait sur le point de faire son retour en Bavière.

Tatsächlich: Jerome Boateng kommt direkt hinter Thomas Tuchel auf den Bayern-Trainingsplatz. pic.twitter.com/WCfXB57ZiV — Heiko Niedderer (@itstheicebird) October 1, 2023

Le Rekordmeister confirme même, sur son site internet, la présence du champion du monde 2014 à l’entraînement de ce dimanche avec les joueurs qui n’étaient pas titulaires ce samedi face à Leipzig (2-2). Actuellement sans contrat, Boateng, toujours selon le FCB, devrait également participer aux prochains entraînements des Bavarois pour les jours à venir.

On est sûr que la Ligue 1 est diffusée en Allemagne ?

Le Bayern arrache le nul face à Leipzig