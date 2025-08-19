S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Un an après son arrivée, Jérôme Boateng claque la porte de LASK

RFP
Un an après son arrivée, Jérôme Boateng claque la porte de LASK

Il est (re)tombé bien bas.

Le Bayern, Lyon, Salernitana et LASK… La carrière de Jérôme Boateng est en chute libre, à son image, pour celui qui a été condamné pour coups, blessures et injures à l’encontre de son ex-compagne.

Après neuf matchs de Bundesliga autrichienne avec LASK, où il n’a pas l’air d’avoir franchement brillé, Boateng a dit au revoir à son club. Dans un communiqué, les Autrichiens ont confirmé avoir mis fin au contrat qui liait le défenseur allemand au club depuis juillet 2024.

Un rebond attendu ?

« Il a joué un rôle important, en particulier pour nos jeunes joueurs, en les soutenant et en les poussant au maximum », a confirmé le directeur sportif sur le site du club. Le champion du monde 2014 a quant à lui confirmé qu’il y allait avoir une suite. « J’annoncerai bientôt les nouveaux défis – sportifs et personnels – qui m’attendent à l’avenir », a assuré l’ancien du Bayern Munich.

C’est noté.

La justice abandonne les poursuites contre Jérôme Boateng

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
12
Revivez la victoire de Toulouse au LASK (1-2)
  • C3
  • Gr. E
  • LASK-Toulouse
Revivez la victoire de Toulouse au LASK (1-2)

Revivez la victoire de Toulouse au LASK (1-2)

Revivez la victoire de Toulouse au LASK (1-2)
Logo de l'équipe LASK Linz
CESAR of Toulouse during the UEFA Europa League match between Toulouse Football Club and Linzer-Athletik-Sport-Klub at Stadium de Toulouse on October 5, 2023 in Toulouse, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)
CESAR of Toulouse during the UEFA Europa League match between Toulouse Football Club and Linzer-Athletik-Sport-Klub at Stadium de Toulouse on October 5, 2023 in Toulouse, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)
  • C3
  • Gr. E
  • Toulouse-LASK (1-0)
Toulouse s'offre le LASK pour le retour de l'Europe au Stadium

Toulouse s'offre le LASK pour le retour de l'Europe au Stadium

Toulouse s'offre le LASK pour le retour de l'Europe au Stadium
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine