ACTU MERCATO
Un an après son arrivée, Jérôme Boateng claque la porte de LASK
Il est (re)tombé bien bas.
Le Bayern, Lyon, Salernitana et LASK… La carrière de Jérôme Boateng est en chute libre, à son image, pour celui qui a été condamné pour coups, blessures et injures à l’encontre de son ex-compagne.
Après neuf matchs de Bundesliga autrichienne avec LASK, où il n’a pas l’air d’avoir franchement brillé, Boateng a dit au revoir à son club. Dans un communiqué, les Autrichiens ont confirmé avoir mis fin au contrat qui liait le défenseur allemand au club depuis juillet 2024.
Un rebond attendu ?
« Il a joué un rôle important, en particulier pour nos jeunes joueurs, en les soutenant et en les poussant au maximum », a confirmé le directeur sportif sur le site du club. Le champion du monde 2014 a quant à lui confirmé qu’il y allait avoir une suite. « J’annoncerai bientôt les nouveaux défis – sportifs et personnels – qui m’attendent à l’avenir », a assuré l’ancien du Bayern Munich.
RFP