Un an après son arrivée, Jérôme Boateng claque la porte de LASK

Il est (re)tombé bien bas.

Le Bayern, Lyon, Salernitana et LASK… La carrière de Jérôme Boateng est en chute libre, à son image, pour celui qui a été condamné pour coups, blessures et injures à l’encontre de son ex-compagne.

Après neuf matchs de Bundesliga autrichienne avec LASK, où il n’a pas l’air d’avoir franchement brillé, Boateng a dit au revoir à son club. Dans un communiqué, les Autrichiens ont confirmé avoir mis fin au contrat qui liait le défenseur allemand au club depuis juillet 2024.

Un rebond attendu ?

« Il a joué un rôle important, en particulier pour nos jeunes joueurs, en les soutenant et en les poussant au maximum », a confirmé le directeur sportif sur le site du club. Le champion du monde 2014 a quant à lui confirmé qu’il y allait avoir une suite. « J’annoncerai bientôt les nouveaux défis – sportifs et personnels – qui m’attendent à l’avenir », a assuré l’ancien du Bayern Munich.

C’est noté.

La justice abandonne les poursuites contre Jérôme Boateng