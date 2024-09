Hugo Magnetti a déjà connu la Ligue des champions... avec l'OM

Qui a dit que les Marseillais étaient privés de Coupe d’Europe ?

Ce jeudi, comme la plupart de ses partenaires, Hugo Magnetti s’apprête à réaliser à 26 ans un rêve de gosse sur la pelouse du stade de Roudourou. Face à Sturm Graz, le numéro 8 brestois disputera son premier match de Ligue des champions.

Avant ça, le milieu de terrain a raconté à L’Équipe l’un de ses meilleurs souvenirs de coupe aux grandes oreilles en tant que supporter, lui l’amoureux de l’Olympique de Marseille. « OM-Inter (1-0, en 2012), André Ayew marque à la 88e. Le match était à 21 heures, j’avais 13, 14 ans. Avec les amis, on aidait à faire les tifos, à mettre les papiers sous les sièges à 14 heures, comme ça on rentrait gratuitement. L’ambiance était folle après le match dans les rues. C’était vraiment un soir de Ligue des champions, on sent une atmosphère particulière. J’étais un vagabond, j’allais virage nord, sud, partout, et j’avais toujours un pull, un survêtement de Marseille. »

Bien plus clair que Rabiot sur son attachement à l’OM.

Brest, kiffez comme vous êtes