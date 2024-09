Un examen psychologique pour Gonzalo Montiel, accusé par son ex-compagne d’agression sexuelle

Champion du monde avec l’Argentine en 2022, Gonzalo Montiel, actuel défenseur du Séville FC, se trouve dans la tourmente juridique depuis un an et demi. Comme l’a annoncé la chaîne de télévision argentine C5N, le joueur de 27 ans, auteur du tir au but décisif lors de la finale face à la France, a été soumis ce mardi à un examen psychologique par la justice argentine, avant des expertises complémentaires qui auront lieu vendredi. Cette décision de justice fait suite à l’enquête pour abus sexuels aggravés dont il fait objet depuis qu’une plainte a été déposée par son ex-compagne.

Cette dernière affirme avoir été droguée et violée par le joueur ainsi que d’autres hommes lors du nouvel an 2019, lorsque le joueur évoluait sous les couleurs de River Plate. Suite à cela, elle indique avoir reçu de nombreuses menaces l’avertissant de ne pas dénoncer le joueur. « Je ne peux pas oublier son visage, je ne sais pas si c’est lui ou 20 personnes qui m’ont violée. Ils ont passé des semaines à m’appeler, à me menacer. Il y avait une voiture devant ma maison, et j’avais peur qu’ils me tirent dessus », avait expliqué la victime en mars 2023 dans des enregistrements audio publiés par Radio 10.

Aujourd’hui, le dénouement final est proche et il devrait plutôt pencher en faveur de l’athlète argentin, puisque « des preuves convaincantes ont été fournies apportant l’absence d’implication de Montiel dans les actes dont il est accusé », a déclaré la défense du joueur dans un communiqué. Il appartiendra désormais au bureau du procureur de décider, ou non, d’engager des poursuites.

En attendant, Montiel a fait sa première apparition de la saison le week-end dernier avec le Séville FC contre Getafe.

