Un champion du monde argentin accusé d'abus sexuels

Il est l’auteur du tir au but décisif face à la France qui a placé l’Argentine sur le toit du monde, en décembre dernier.

Gonzalo Montiel, champion du monde et héros de la dernière finale de Coupe du monde, est visé depuis quelques jours par une plainte pour abus sexuels devant la justice argentine. L’avocate de la victime présumée l’a annoncé sur les ondes de Radio 10. Les faits remonteraient au 1er janvier 2019 lors d’une fête d’anniversaire organisée pour l’actuel joueur du FC Séville. L’avocate, Raquel Hermida, déplore « des abus sexuels aggravés avec attouchements ». Avant d’évoquer plus en détails les faits : « À un moment de la nuit, elle a perdu connaissance. Quelques heures plus tard, elle s’est réveillée allongée dans la rue, à la porte de cette maison », avant d’ajouter : « Elle ne sait pas combien de personnes ont été impliquées dans ces abus. Mais grâce à la première analyse médicale qu’elle a subie dans un centre de santé, nous savons qu’il y a eu des attouchements. » Une plainte a été déposée auprès de la municipalité de La Matanza (ville de la province de Buenos Aires).

« Je me suis réveillée à six heures du soir et on m’a dit que j’avais été violée, raconte la victime présumée dans des enregistrements audio publiés par Radio 10. Je ne me souvenais de rien du tout. J’ai passé des semaines, des mois, à essayer de me souvenir des choses qu’ils m’avaient dites. Ils m’ont lavé le cerveau pour essayer de couvrir ce fils de pute. Je ne peux pas oublier son visage, je ne sais pas si c’est lui ou 20 personnes qui m’ont violée. Ils ont passé des semaines à m’appeler, à me menacer. Il y avait une voiture devant ma maison et j’avais peur qu’ils me tirent dessus. J’ai reçu des appels et des appels de la mère et de personnes anonymes qui me disaient que si je ruinais la carrière de Montiel, ils allaient me tirer une balle dans la tête. »

Lionel Messi franchit la barre des 100 buts avec l'Argentine