Pour Laurent Nicollin, les joueurs n’ont pas lâché Michel Der Zakarian

Les prémices d’un divorce ?

Lanterne rouge de Ligue 1 et sur une série alarmante de trois lourds revers de rang, Montpellier est dans le dur en ce début de saison. Torpillés par le PSG fin août (6-0), les joueurs de Michel Der Zakarian ont encore été très à la peine à Rennes, dimanche (3-0). De quoi poser la question de l’avenir du technicien franco-arménien sur le banc héraultais, que L’Équipe a même annoncé sur la sellette en début de semaine. Dans une interview accordée à Midi-Libre ce jeudi, Laurent Nicollin sort du bois et évoque la situation de son coach.

« À Rennes, on a fait l’un de nos meilleurs matchs »

« À la demande mon entraîneur, rencontré durant la trêve, j’ai vu douze ou treize joueurs pendant deux jours avec Michel (Mézy) et Bruno (Carotti). Ces échanges ont été très positifs mais épuisants. J’ai fait part du souhait et des interrogations des joueurs auprès du staff. Même s’il y a des améliorations à apporter à l’entraînement, cela se passe bien, a déclaré le fils de Loulou. À Rennes, où l’on a fait l’un de nos meilleurs matchs, je n’ai pas senti que les joueurs avaient lâché le coach. Quand je sentirai que les joueurs ont lâché le coach, le club ou moi, on agira pour rétablir les choses. »

Autour d’un gueuleton au resto le vendredi soir ?

