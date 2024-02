Benoît Tavenot, entraîneur de Dijon, fracasse la performance des siens à Villefranche : « On a été lamentable »

C’est ce qu’on appelle complétement Di(s)jon-cter.

Malgré une honorable cinquième place après 21 journées, Dijon a peut-être dit adieu à toute chance de monter en Ligue 2 l’an prochain. Avec seulement 5 points d’avance sur la zone de relégation, et des poursuivants qui ont des matchs en retard à disputer, il va même falloir regarder vers le bas. Défait sur la pelouse de Villefranche hier soir (4-0), le DFCO a vu son entraîneur, Benoît Tavenot, plonger dans une colère noire suite à la performance de ses joueurs. Sur les ondes de France Bleu Bourgogne, il n’a pas mâché ses mots, regrettant notamment le manque d’envie de ses joueurs. « Comment l’expliquer, sincèrement […] Des fois tactiquement, techniquement, il y a des choses qui ne vont pas. Mais un manque d’engagement comme ça, j’ai du mal à l’expliquer. On a touché le fond ce soir en termes d’engagement et d’investissement, alors que je leur ai demandé une chose ce soir : un engagement total. Quand on n’est pas totalement engagé, ça ne pardonne pas. »

⚽️ DFCO : l'entraîneur Benoît Tavenot dézingue son équipe après la débâcle 4-0 à Villefranche 😡 🎙️ "Ignobles", "infâmes", "j'ai honte", "je tiens à m'excuser", "dégoûté", "lamentable", "des escroqueries", "on m'a pris pour un con, on a pris le club pour un con"#FBsport pic.twitter.com/ggHnt6gQ3F — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) February 17, 2024

Menés 3-0 à la mi-temps, ses joueurs en ont pris pour le grade, sans que Tavenot ne se défile pour autant. « J’ai honte de la production de mon équipe, le responsable c’est moi. Je tiens à m’excuser auprès des supporters qui sont venus, auprès du président. On a été ignoble, infâme », avant d’ajouter, tranchant : « On a été lamentable, et je me mets dedans, je suis dégouté ». Résultat des courses, ça devrait bouger très prochainement en Bourgogne, alors que le coach compte « ramener du sang frais, des jeunes de la réserve », persistant dans son ire, « ce match-là je l’accepte pas ». Si ses joueurs n’avaient toujours pas compris la leçon, il en a rajouté une couche, sans prendre de pincette. « Il y a eu des escroqueries ce soir, des grosses escroqueries, on peut ne pas être bien, ce soir on m’a pris pour un con et on a pris le club pour un con, a-t-il lâché. On aurait joué leur réserve on aurait perdu ! Ce soir il n’y a rien, manque de caractère flagrant. Petite équipe et petit entraineur, lamentable… ».

Avant d’affronter Nancy et ses chardons, quatrièmes, Dijon s’est déjà fait piquer.

