Nancy, Villefranche et Martigue assurent le show, Sochaux s’incline à la maison

Invaincu depuis le mois de septembre à la maison, Sochaux s’est fait surprendre par Épinal en s’inclinant 1-0 sur un but de Labissiere, venu conclure un sublime mouvement collectif. Dans le dur il y a encore quelques semaines, les Spinaliens enchainent un troisième succès consécutif et sortent de la zone de relégation. Revenu dans la course à montée, Dijon a également connu une triste soirée. En déplacement du côté de Villefranche, les hommes de Benoît Tavenot repartent avec une valise (4-0). Autre concurrent à la montée accroché, le Chamois Niortais. En déplacement chez le voisin choletais et lanterne rouge, les hommes Philippe Hinschberger n’ont pas fait mieux qu’un match nul (1-1). En cas de victoire lundi soir sur la pelouse de Rouen, le Red Star pourrait encore plus creuser l’écart et prendre huit points d’avance.

Les défaites de Dijon et de Sochaux profitent à Nancy et à Martigues. Recevant respectivement Marignane-Gignac et le GOAL FC, les deux équipes ont assuré le show en s’imposant 4-0 et 3-0. À noter également le succès d’Orléans sur la pelouse du Mans qui s’enfonce encore plus dans la crise en enchainant un cinquième match consécutif sans le moindre succès. La clim’ de la soirée est pour Châteauroux qui s’incline dans le money-time à la maison face à Nîmes avec un but contre son camp de Guyot.

Châteauroux 0-1 Nîmes

Buts : Guyot (89e, CSC) pour Nîmes

Avranches 1-0 FC Versailles

Buts : Nsimba (29e) pour Avranches

FC Villefranche 4-0 Dijon

Buts : Blanc (13e), Sidibé (24e), Messoussa (44e) et Louzif (77e) pour Villefranche

AS Nancy Lorraine 4-1 Marignane-Gignac

Buts : Pellegrini (14e), Touré (32e, 72e) et Lefebvre (45e+2) pour Nancy // Diarra (64e) pour Marignane-Gignac

Expulsions : Goprou (45e) et Nagui (51e) pour Marignane-Gignac

Le Mans FC 0-1 US Orléans

Buts : Fortuné (73e, s.p) pour Orléans

Sochaux 0-1 Épinal

Buts : Labissiere (17e) pour Épinal.

FC Martigues 3-0 GOAL FC

Buts : Orinel (13e), Tlili (83e) et Hemia (88e) pour Martigues

Cholet 1-1 Chamois Niortais

Buts : Santini (44e) pour Cholet // Tormin (20e) pour les Chamois Niortais

