Marignane-Gignac proche du dépôt de bilan

Des nouvelles de Gignac. Pas André-Pierre, mais son petit frère, le Marignane-Gignac-Côte-Bleue FC, actuel 15e de National 1. Et autant dire que les nouvelles ne sont pas bonnes.

Après le FC Sochaux qui a finalement réussi à se sauver et le CS Sedan qui a dû déposer le bilan, c’est donc le Marignane-Gignac-Côte-Bleue FC qui est en difficulté financière. Au point de potentiellement devoir déposer le bilan, à l’instar du club ardennais. À la suite de l’assemblée générale qui a eu lieu jeudi, Yves Macca, qui était directeur sportif du club il y a encore deux semaines avant de démissionner, s’est exprimé auprès de L’Équipe sur le sujet : « Le président (François Dussol) a disparu, il ne s’est pas présenté à l’AG ni aux trois derniers comités directeurs. Il ne vient plus aux matchs, il a repoussé le premier rendez-vous avec la DNCG. Si on ne trouve pas un repreneur, on va droit au dépôt de bilan. »

Le vice-président du club, le mannequin Baptiste Giabiconi, s’est aussi exprimé auprès du quotidien sportif, en voulant rester optimiste malgré cette disparition soudaine du président, qui est arrivé à ce poste durant l’été : « Le président devait mettre un certain montant, et la conjoncture fait qu’il ne peut pas. On attend le retour d’investisseurs, c’est une possibilité, l’espoir fait vivre. » Les contrats des joueurs auraient été payés en intégralité, mais le club accuserait 20 jours de retard dans le paiement des indemnités kilométriques.

Pas le choix, il faut sauver le soldat Marignane !

