Le Red Star balayé à Dijon, Nancy respire

Grosse gueule de bois au retour de Bourgogne.

Sur la pelouse de Dijon, le leader est tombé de haut. Mais l’avantage quand on a autant d’avance que le Red Star en avait au coup d’envoi sur son dauphin niortais, c’est que le matelas amorti confortablement la chute, même si les Chamois auront l’occasion de revenir à cinq points en cas de victoire lundi. Toujours est-il que les Audoniens ont reçu une sacrée gifle, à Gaston-Gérard, où ils ont concédé leur deuxième revers de la saison (3-1). Le tout après une soirée plus longue que prévue, dans tous les sens du terme, après une interruption du jeu et une évacuation de l’enceinte en seconde période, causée par l’alarme incendie.

Ce qui profite notamment à Martigues, vainqueur sans trembler de Cholet (2-0), et qui grignote un peu son retard. Tout comme Villefranche Beaujolais, tombeur sur son pré du Mans (2-0). La mauvaise affaire de cette 14e journée est finalement pour Rouen, tombé à Marcel-Picot (0-1) face à des Nancéiens qui en profitent pour sortir de la zone rouge. Un point derrière les Lorrains, Châteauroux rate le coche après sa défaite sur sa pelouse face à Avranches, dans le temps additionnel (1-2). Même sentence pour Marignane-Gignac, tenu en échec à domicile par le GOAL FC (2-2).

La Ligue des talents a du souci à se faire.

Châteauroux 1-2 Avranches

Buts : Durbant (61e, sp) / pour la Berrichonne / Magnon (57e) & Kérouédan (91e) pour Avranches

Nîmes 2-3 Orléans

Buts : Delpech (16e) & Doucouré (51e,sp) pour les Nîmois / Dabasse (13e), Solvet (59e) & Etouche (78e) pour Orléans

Marignane-Gignac 2-2 GOAL FC

Buts : Diarra (30e, 95e, sp) pour Marignane / Rambaud (4e) & Abbas (50e) pour GOAL

Villefranche Beaujolais 2-0 Le Mans

Buts : Sidibé (23e) & Mbuyi (83e)

Cholet 0-2 Martigues

Buts : Belloumou (5e) & Missi Mezu Kouakou (82e)

Dijon 3-1 Red Star

Buts : Souici (8e), Moco (44e), Nassi (74e) pour Dijon / Anani (95e) pour le Red Star

Nancy 1-0 Rouen

But : Farade (5e)

