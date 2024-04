Le FC Martigues, deuxième de National, limoge son président

Tout va bien ?

Deuxième de National à six journées de la fin, le FC Martigues rêve d’accéder à la Ligue 2 et semble bien parti pour y arriver. Alors que tout roule sur le plan sportif, les actionnaires du club ont décidé ce week-end de mettre le président Alain Nersessian sur la touche. L’intéressé s’est exprimé dans les colonnes de Ouest France/Foot Amateur : « Il m’a été signifié que j’étais démis de mes fonctions. Je n’occuperai à compter de ce jour plus aucun poste au sein du FC Martigues. » Dans un communiqué interne, la direction du club provençal explique qu’Alain Nersessian avait déjà déposé sa démission en décembre 2023 et qu’elle avait été refusée. Des propos que l’intéressé confirme à La Provence : « En décembre dernier, j’ai alerté monsieur Morfaw sur des difficultés qui risquaient de peser dans le fonctionnement, dans l’intérêt du club et des investisseurs. J’ai proposé ma démission […] (Elle) a été refusée avec la proposition d’une réorganisation pour aller au bout de la saison.»

Communiqué de presse du dimanche 7 avril ⤵️https://t.co/Xrz9Dy8i2L — FC Martigues Officiel (@fc_martiguesoff) April 7, 2024

Mais samedi dernier, au lendemain de la victoire des Martégaux contre Villefranche (1-0), la décision a été prise de se séparer d’Alain Nersessian, pourtant en place depuis cinq ans en remplacement de Baptiste Giabiconi. Un choix fort, justifié par Columbus Morfaw, représentant des propriétaires du club : « Je suis persuadé que c’était la solution, même si la décision est précipitée. On aurait préféré assurer une transition jusqu’au bout de la saison mais Alain ne l’a pas souhaité. » La raison évoqué de ce limogeage express interroge. Morfaw parle d’un changement nécessaire pour parvenir au « rêve de professionnaliser le club » et sous-entend des relations difficiles avec son (désormais) ex-président : « Dans un monde idéal, nous aurions poursuivi notre collaboration mais dans le foot, vous savez bien que tout n’est pas un conte de fées.» Le FC Martigues précise dans son communiqué que Columbus Morfaw « reste le président de la société sportive ». De plus, les équipes de direction, le coach et le staff sont maintenus en place jusqu’à la fin de saison avec l’objectif de visée la monter en Ligue 2.

On connaît un club de L2 qui cherche son prochain président.

