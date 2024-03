National : Martigues et Châteauroux signent les très bonnes affaires de la journée, le Red Star encore freiné à domicile

À ce rythme-là, Châteauroux aurait pu jouer la montée.

Bien mal en point cette saison, la Berrichonne de Châteauroux s’est imposée sur la pelouse de Bonal en renversant Sochaux (0-2), grâce à des réalisations de Landry Nomel et de Zakaria Bengueddoudj. Cette fois-ci, les Castelroussins ont pu profiter de leur CM durant l’intégralité de la rencontre et lui ont donc fait le plaisir de remporter un deuxième succès consécutif. Avec cette victoire, la Berrichonne signe son quatrième match consécutif sans défaite et confirme sa bonne passe actuelle. Pour Sochaux, c’est le cinquième match consécutif sans victoire à domicile.

Dans la lutte pour le haut de tableau, Martigues compte désormais six points d’avance sur son premier poursuivant, Nancy, après son succès face à Avranches (2-0). Avec des buts d’Amine Hemia et de Oualid Orinel, les Sudistes prennent le large sur les Lorrains, qui ont tout de même obtenu un bon résultat en allant chercher le nul sur la pelouse du Leader, le Red Star (1-1). Pour les hommes d’Habib Beye, c’est le deuxième match de suite sans victoire à Bauer, après y avoir enchaîné 11 victoires consécutives.

Dans le bas de tableau, Épinal et Cholet, s’ils sont mal engagés pour le maintien, ont assuré le spectacle. Épinal, par l’intermédiaire de Jérémy Colin, auteur d’un superbe coup franc pour obtenir le point du nul face à Dijon (1-1). Cholet de son côté est allé créer la surprise en s’imposant sur la pelouse d’Orléans (2-1), malgré son statut de lanterne rouge du championnat et ses 11 points de retard sur le premier non-relégable ce soir. Dans les autres rencontres de la soirée, le Goal FC a remporté le derby du Rhône face à Villefranche et rattrape son vis-à-vis au classement (1-0). Dans un autre duel entre mal classés, Nîmes et Marignane-Gignac se sont quittés dos à dos (1-1), quand dans le milieu de tableau, Le Mans est allé chercher un joli succès sur la pelouse de Rouen (0-1).

Mis sous pression par Martigues, Niort se déplace à Versailles mardi prochain pour reprendre ses distances à la deuxième place du championnat.

Épinal 1-1 Dijon

Buts : Colin (84e) pour les Vosgiens // Irie (81e) pour les Bourguignons

Goal FC 1-0 Villefranche

But : Raspentino (61e) pour les Rhodaniens

Martigues 2-0 Avranches

Buts : Hemia (28e) et Orinel (90e+2) pour Martigues

Nïmes 1-1 Marignane-Gignac

Buts : Sane (90e) pour les Crocos // Toure (65e) pour les Phocéens

Orléans 1-2 Cholet

Buts : Dabasse (50e) pour l’USO // Renaud (35e) et Abdeldjelil (58e) pour le SOC

Red Star 1-1 Nancy

Buts : Benali (61e) pour les Audaniens // Bouabdelli (68e) pour l’ASNL

Rouen 0-1 Le Mans

But : Gueye (85e) pour les Sarthois

Sochaux 0-2 Châteauroux

Buts : Nomel (32e) et Bengueddoudj (82e) pour la Berrichonne

Le Red Star frappe fort au Mans, Sochaux renverse Martigues