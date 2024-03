Un drôle d’arbitre lors de Châteauroux-GOAL FC

Quel divertissement.

La rencontre de National entre Châteauroux et le GOAL FC a accouché d’un scénario fou, ce vendredi soir, et pas seulement parce que la Berrichonne s’est imposée après avoir été menée au score, ou en raison des deux buts inscrits dans le temps additionnel. Dès son entame, la soirée avait pris un drôle de tournant : après six minutes de jeu, l’un des arbitres assistants se blesse, et le speaker se voit contraint de passer une annonce pour demander si une personne du public est en capacité de venir faire la touche.

Si je vous dis que c’est vrai vous me croirez pas (c’est totalement mon CM qui a remplacé l’arbitre) https://t.co/XBkAj8I8RO — Manu Imorou (@Manuimorou) March 15, 2024

Après plusieurs minutes d’interruption, c’est finalement le community manager du club castelroussin qui a pris la relève pour permettre à la rencontre de se poursuivre. Un match dont le club se souviendra, surtout s’il parvient à se sauver à la fin de la saison.

Les supporters devront faire sans leur visuel de la victoire sur les réseaux sociaux.

