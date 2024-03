Alerte golazo à Martigues

Le National, c’est le Brésil.

Puisque Gianluigi Donnarumma avait décidé qu’il n’y aurait pas de but en Ligue 1 vendredi soir, c’est du côté du National qu’il fallait se pencher pour voir les filets trembler. Et à Martigues, on a trouvé un bon moyen pour le faire : servir Noa Cervantes. Prêté au club provençal par Troyes, le jeune ailier droit, international U20 algérien, a eu la bonne idée de faire parler de lui, pour sa première réalisation de la saison. Avec un but superbe, où il enchaîne contrôle, sombrero, puis frappe sèche, il a doublé la mise pour les siens, laissant le gardien adverse pantois. Alors qu’il n’est apparu que deux fois en Ligue 2 lors des six premiers mois (10 minutes de temps de jeu cumulé) et qu’il était essentiellement utilisé avec la réserve de N3 du club de l’Aube, il enchaîne les matchs et les titularisations depuis son arrivée dans le Sud. Un but aussi beau qu’utile, puisqu’il permet finalement aux siens de l’emporter et d’être troisièmes du championnat.

L'enchainement de toute beauté de Noa Cervantes pour le FC Martigues Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/nTJppQRzso — Championnat National (@NationalFFF) March 1, 2024

Cervantes qui signe un chef-d’œuvre un soir où la dramaturgie s’installe dans le foot français, coïncidence ?