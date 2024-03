National : Niort, Martigues et Nancy avancent, coup d’arrêt pour Dijon

Les dauphins niortais.

La 23e journée de National a commencé à un horaire plus qu’inhabituel : 15 heures ! En raison d’un éclairage défectueux, Niort a dû recevoir Marigane-Gignac en pleine journée ce vendredi et c’est peut-être ce qui a gêné les hommes de Philippe Hinschberger, ballottés par les pensionnaires de la zone rouge. Après avoir concédé l’ouverture du score, Niort a pu compter, comme souvent, sur Nesta Elphege auteur d’un doublé, dont un penalty à la 82e minute, pour finalement se défaire des Provençaux (3-2) et consolider sa deuxième place.

Troisième, Martigues savait que le faux pas était interdit en soirée et a donc fait le boulot face à Épinal (2-1). Pour cela, les Martégaux ont notamment pu compter sur une panenka de l’immortel Foued Kadir. Nancy, quatrième de National, reste également bien accroché au FC Martigues grâce à une victoire en patron face à Nîmes (3-1), malgré l’ouverture du score assez tôt des Crocos. Dijon aussi a démarré la partie sur les chapeaux de roues du côté de Cholet avant de voir la lanterne rouge tout renverser (2-1), sans pour autant reprendre la moindre place. Le DFCO fait donc la pire opération de ce vendredi en première partie de tableau, puisque quatre poursuivants (Orléans, Sochaux, Rouen et Villefranche) ont cette cinquième place en ligne de mire grâce à leur(s) match(s) en retard.

Niort 3-2 Marignane-Gignac

Buts : Elphege (36e, SP 81e), Inchaud (52e) pour les Chamois // Diarra (25e), Diatta (60e) pour le MGCB

Martigues 2-1 Épinal

Buts : Kadir (SP 52e), Cervantes (61e) pour les Martégaux // Bennekrouf (90e+4) pour les Vosgiens

Cholet 2-1 Dijon

Buts : Santini (61e), Dembélé (86e) pour les Rouge et Noir // Schur (3e) pour le DFCO

Nancy 3-1 Nîmes

Buts : Touré (47e, SP 77e), Rivas (90e+3) pour l’ASNL // Camara (12e) pour les Crocos