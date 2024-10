Pronostic Nantes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice en mission à Nantes

Le FC Nantes avait brillé il y a 3 saisons de cela en remportant la Coupe de France, justement face à Nice. Depuis, les Canaris ont lutté âprement pour conserver leur place dans l’élite du foot français. L’an passé, Antoine Kombouaré est revenu jouer les pompiers de service pour sauver son club. Mieux rentré dans ce nouvel exercice, le FC Nantes avait accroché un bon point à Toulouse lors de la première journée avant de signer deux victoires importantes contre deux adversaires directs dans la course au maintien, à savoir Auxerre et Montpellier. Ça va moins bien désormais. Battu à Reims, le club de Loire-Atlantique avait l’opportunité de se reprendre face à 2 promus, mais a été tenu en échec à Angers et sur sa pelouse face à l’AS Saint-Étienne. Avant la coupure internationale, les protégés de Kombouaré ont encaissé une nouvelle défaite face Lyon (2-0). À la suite de ces prestations, le FC Nantes se retrouve en 10e place du classement à égalité de points avec son adversaire du jour. Dans cette formation, Kombouaré compte sur Abline, Simon ou Kadewere pour trouver la faille dans la défense azuréenne. Douglas Augusto et Coco sont suspendus.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’OGC Nice fait partie des candidats aux places européennes, objectif atteint la saison passée sous la houlette de Farioli. Parti à l’Ajax, l’entraîneur italien a été remplacé par Franck Haise. Le nouvel arrivé cherche toujours le bon rythme avec son nouveau club. Le Gym doit également gérer l’enchaînement des matchs puisqu’il dispute la Ligue Europa le jeudi. De plus, la formation azuréenne fait face à des absences importantes avec notamment Moffi indisponible pour de longues semaines. Depuis son festival face à l’AS Saint-Étienne (8-0), Nice a tenu en échec Lens à Bollaert (1-1) avant de perdre chez la Lazio (4-1) mais de livrer une bonne prestation à domicile face au PSG conclue sur un nul (1-1). Pour affronter Nantes, Haise ne pourra pas s’appuyer sur le très bon Ndombele, blessé, mais l’ancien Nantais Guessand (2 buts) sera là. Semblant supérieur à son adversaire dans le jeu, Nice devrait prendre au moins le point du nul en Loire-Atlantique face à des Nantais qui n’ont plus gagné depuis 4 matchs.

► Le pari « Victoire Nice ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,62 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (324€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,05 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 510€ (610€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Nantes – Nice

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Nantes – Nice sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nantes – Nice avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Nantes Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Ligue 1 : le complexe du multiplex