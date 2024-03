Après le drame du match aller, les supporters de Nantes interdits de déplacement à Nice

En décembre dernier, le match entre le FC Nantes et l’OGC Nice a été marquée par le décès d’un supporter nantais avant le coup d’envoi. À 31 ans, le membre du groupe ultra de la Brigade Loire, a été mortellement blessé, près de la Beaujoire, à la suite d’une charge de certains fans des Canaris vers un convoi de VTC transportant leurs homologues azuréens. Ce mardi, la préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé que le match retour, programmé dimanche à 15 heures, se fera sans les supporters du FCN du côté de l’Allianz Riviera.

« Les supporters de l’OGC Nice et du FC Nantes entretiennent des relations empreintes d’animosité se traduisant par de graves affrontements nécessitant l’intervention des forces de l’ordre », indique un communiqué du ministère de l’Intérieur, tenant pour preuve la finale de Coupe de France 2022 et la rencontre de Ligue 1 de décembre dernier. « Compte tenu du caractère très récent de ce drame et alors que l’information judiciaire est toujours en cours, il est à craindre que les supporters des deux équipes manifestent un désir de revanche réciproque lors de la rencontre du 31 mars 2024 », estime l’instance.

Nantes-Malakoff : Yes we CAN !