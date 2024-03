Marcin Bulka charge ses partenaires

Une nouvelle défaite, ce qui fait quatre revers sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Malmené à domicile par Nantes lors de la 27e journée de Ligue 1, Nice s’est encore incliné. Chose qui agace profondément Marcin Bulka, le gardien des Aiglons n’ayant pas caché sa colère face aux médias après la rencontre. « Je suis motivé pour rester en haut, j’espère que l’équipe aussi. On va se parler car après notre première partie de saison, faire de tels matchs montre que quelque chose ne va pas. Il faut régler les problèmes tout de suite sinon on va avoir des regrets, c’est inacceptable », s’est ainsi énervé le portier.

Surtout, le Polonais a chargé ses partenaires sans citer de nom : « En première mi-temps, on est passé à côté. Sur le premier but, on a été trop statique. Je ne comprends pas certaines attitudes . C’est pour ça que je l’ai mal pris. C’est une grande frustration, on doit éviter ça si on veut viser haut. C’est individuel, chacun doit se regarder dans une glace et se demander s’il a envie. Pour moi, certains n’avaient pas envie en première mi-temps. »

Compris ?