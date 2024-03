Pronostic Nice Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enfonce Nantes

Pendant de longs mois, Nice fut l’un des plus sérieux rivaux du PSG en Ligue 1. Les résultats de l’année 2024 furent en revanche plus compliqués puisque le club azuréen est sorti du podium. Les hommes de Farioli ont connu un passage à vide au cours duquel ils n’ont pas remporté le moindre match en 6 journées, pour 5 défaites. Surpris par une équipe de Montpellier loin d’être au meilleur de sa forme, le Gym avait ensuite perdu en quart de finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain (3-1). Malgré la défaite, le club niçois avait livré une prestation intéressante qui a certainement redonné confiance aux partenaires de Dante. Cette impression s’est confirmée avant la trêve internationale avec une très belle victoire en déplacement à Bollaert face au Racing Club de Lens (1-3). Porté par un Moffi retrouvé et auteur d’un doublé, Nice a signé un succès qui devrait lancer sa dernière ligne droite. 5e de Ligue 1, le Gym a le podium en ligne de mire avec 3 points de retard sur Monaco et 4 sur Brest.

En face, le FC Nantes est empêtré dans une situation délicate puisqu’il lutte pour le maintien. L’an passé, les Nantais s’étaient sauvés lors de la dernière journée, dans une saison marquée par le licenciement d’Antoine Kombouaré. Lors de ce nouvel exercice, ni Aristouy et encore moins son successeur Gourvennec n’ont su insuffler une bonne dynamique sur le club de Loire-Atlantique. Battu à domicile par Strasbourg (1-3), Nantes reste en position de barragiste mais voit même le FC Metz et Clermont revenir. Contraints de tenter un coup, les dirigeants nantais ont rappelé Kombouaré pour succéder à Gourvennec. Le Kanak connait parfaitement la maison et les joueurs de l’effectif. Lors de la trêve internationale, Kombouaré a appris une mauvaise nouvelle avec la sévère blessure de Simon. En son absence, il devrait s’appuyer sur les Mohamed, Sissoko, Mollet ou Kadewere. A domicile, Nice essaiera d’éviter de tomber dans le piège nantais et décrocher une seconde victoire de rang.

