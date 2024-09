Les adversaires potentiels pour l’OL et Nice en Ligue Europa

La petite sœur.

Après la Ligue des champions à la sauce nouvelle formule, place à la Ligue Europa et aux deux derniers représentants du football français, puisque Lens a échoué à rejoindre la phase de classement de la C4. L’OL et Nice vont être fixés vendredi à 13 heures sur leur programme européen pour cet automne et cet hiver. Pour connaître la recette, il suffit de se baser sur la C1, le système de tirage étant exactement le même, avec 36 équipes et 8 matchs par club.

Lyonnais et Niçois auront l’embarras du choix, et pourraient chiper de gros morceaux dans le chapeau 1, comme la Roma, Manchester United, le FC Porto ou encore Tottenham. Le Slavia Prague et Fenerhabçe, éliminés par le LOSC cet été, seront également des adversaires potentiels pour les Gones et le Gym. L’objectif sera clair : finir dans les 24 premiers à la fin du mois de janvier pour aller plus loin dans la compétition.

En tout cas, le plateau donne envie.

Chapeau 1 : AS Roma, Manchester United, FC Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Francfort, Tottenham, Lazio, Slavia Prague

Chapeau 2 : Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, OL, PAOK, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferencváros.

Chapeau 3 : Qarabağ, Galatasaray, Viktoria Plzeň, Bodø/Glimt, Union saint-gilloise, Dynamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmö

Chapeau 4 : Athletic Club, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FK RFS, FCSB, Elfsborg