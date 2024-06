La tuile pour Meunier.

La Belgique a fait le job ce samedi face au Luxembourg, en maîtrisant son voisin luxembourgeois sur le même score que la France quelques jours plus tôt (3-0). Mais la soirée était loin d’être parfaite pour les Diables rouges, qui ont perdu prématurément sur blessure Thomas Meunier, touché à la cuisse droite. Et son sélectionneur, Domenico Tedesco, ne s’est pas montré rassurant du tout sur son cas, en conférence de presse après la rencontre : « La conclusion principale de la soirée, c’est qu’on a perdu Thomas Meunier. C’est tellement dommage. On va réaliser une IRM, mais ça ne sent pas bon. On est déçus de la situation. Il était super positif, très professionnel. Il nous reste à espérer, mais je ne suis pas optimiste. Il va sans doute rater quelques jours ou semaines. »

Le sélectionneur ne prévoit pas pour le moment d’appeler un renfort supplémentaire. « Est-ce qu’on appellera un autre joueur s’il faut le remplacer ? Numériquement, c’est assez je pense. On prendra le temps de réfléchir à ça si la situation le nécessite. On verra. 24, ça paraît suffisant à mes yeux », a affirmé l’intéressé, au lendemain de la confirmation de sa liste prévue à 25.

Ça sent la bagarre entre Timothy Castagne et Maxim De Cuyper pour la place de titulaire à droite.

