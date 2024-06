La Belgique confirme sa liste à 25 joueurs

Pas de surprise chez les Diables.

En conférence de presse ce vendredi matin, Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique, a confirmé que les Diables rouges partiront en Allemagne disputer l’Euro avec 25 joueurs. Le sélectionneur d’origine italienne avait appelé Mandela Keita (22 ans) et Arne Engels (20 ans) en renfort pour préparer les matchs amicaux contre le Monténégro et le Luxembourg, mais ceux-ci ne sont pas retenus pour le tournoi.

ℹ️ Arne Engels & Mandela Keita had their last training session and will leave the camp this afternoon. pic.twitter.com/JPn3ca7HE4

