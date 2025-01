Rudi (Garcia) va « faire du Rudi »

« Être sélectionneur était une évidence, dans l’immédiat de ma carrière. »

Nouveau coach de la Belgique, Rudi Garcia a essayé de mettre des mots sur son arrivée en conférence de presse. Ses motivations ? « Le travail en sélection m’a toujours intéressé : quand j’étais entraîneur en club, j’aimais bien être informé par le staff de l’équipe nationale. Savoir ce qu’il faisait avec mes joueurs, échanger intelligemment…, a répondu le Français. C’est le challenge sportif qui m’intéresse, pas l’économique. Je vais faire du Rudi, essayer de convaincre mes joueurs d’être acteurs et de pouvoir influencer les matchs. »

L’ancien technicien de Naples et de la Roma a également abordé le sujet Thibaut Courtois, avant d’indiquer que « les plus grands sont toujours les plus faciles à manager » : « Je ne peux pas révéler tout ce qu’il s’est passé depuis peu, mais nous en avons parlé. Je compte sur les grands joueurs, dont Thibaut fait partie. On a de la qualité dans les buts, mais quand vous avez le meilleur gardien de but du monde qui est belge… C’est bien de l’avoir avec vous ! Thibaut aura l’occasion de s’exprimer, on verra ce que l’avenir proche nous réserve. »

Ça commence déjà à parler de soi à la troisième personne…

