Le mérite est-il encore compatible avec le football moderne ?

Voilà en gros le débat philosophique qui se pose et se joue derrière la question du projet de Superligue, initié par le Barça, le Real ou la Juve, entre autres gros clubs européens. Une question à laquelle l’Union des clubs européens (UEC), toute nouvelle organisation fondée pour représenter les « petits » et « moyens » clubs, contrairement à l’Association européenne des clubs (ECA) qui réunit les « gros », veut pouvoir encore répondre « oui » pour les années futures. Et pour cela, elle compte notamment sur William Martucci, passé par les bancs de HEC et les bureaux de Canal, Eurosport ou Team Marketing, la branche commerciale de l’UEFA. C’est d’ailleurs cette expérience qui lui a donné envie de prendre un autre virage et d’œuvrer pour un football plus équitable.

⚖️ Le mérite est-il compatible avec le football moderne ? 🎙️ Instructif débat posé dans ce nouvel épisode de notre podcast @AltFootballOFF avec William Martucci, directeur des opérations à l’Union Européenne des Clubs (UEC / @clubs_union ) syndicats des clubs petits et moyens pic.twitter.com/L68JutxsuO — SO FOOT (@sofoot) June 7, 2024

« Le football participe à la construction de l'Europe »