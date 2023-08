Liverpool, toujours vivant

Neuf frappes à 23, quatre tirs cadrés à huit, 39% de possession de balle contre 61, 381 passes réussies à 588, plus d’une heure à jouer en infériorité numérique, derrière au score de la 25e à la 80e minute… Et pourtant, une victoire dans le temps additionnel grâce au doublé d’un remplaçant entré en fin de rencontre. Oui, Liverpool est allé battre Newcastle sur son terrain contre vents et marées lors de la troisième journée de Premier League. Et c’est peu dire que sa victoire ressemble à un hold-up, voire à un petit miracle. Sauf que, comme toujours dans ce style de cas et qu’il s’agisse de chance ou d’hasard, il faut savoir provoquer le succès. Ça, les Reds savent toujours faire.

Tout changer en neuf (ou deux) touches de balle

Certes, le Liverpool d’aujourd’hui n’est plus celui de 2019-2020 qui roulait sur l’Angleterre ou celui de 2018-2019 qui tutoyait les sommets européens. Non, Darwin Núñez – auteur de deux buts à l’instinct face aux Magpies, alors que l’issue de la rencontre ne faisait plus guère de doute – ne ressemble pas encore à Luis Suarez et n’a pas convaincu les supporters comme a pu le faire avant lui Mohamed Salah. Reste que, qu’importe le contexte et la compétition, les Reds parviennent régulièrement à trouver des héros pour faire vibrer leurs fans.

L’adversaire menait 1-0 depuis la demi-heure de jeu, évoluait en supériorité numérique depuis le carton rouge direct de Virgil van Dijk et avait touché deux fois les montants quand l’attaquant uruguayen a transformé le fantasme en réalité. En neuf ballons touchés et deux tentatives, le sauveur du week-end a cruellement puni les locaux dont l’une des seules erreurs a été de ne pas faire le break malgré plusieurs opportunités. Mais finalement, est-ce vraiment si surprenant ?

Du heavy metal, et jamais de renoncement

Alexis Mac Allister à la ramasse, Van Dijk aussi serein qu’un poussin, Luis Díaz sorti dès l’expulsion de son capitaine, Cody Gakpo transparent, Trent Alexander-Arnold auteur d’une bourde de débutant… Mais Liverpool vainqueur, au coup de sifflet final. Un scénario complètement improbable, comme le 30 avril 2023 à domicile contre Tottenham où une avance de trois pions avait été gâchée avant de triompher au buzzer. Même si les chiffres ne valent pas grand-chose devant ce genre de dingueries, les Reds ont inscrit pas moins de seize réalisations dans les vingt dernières minutes en championnat en 2023. Signe que la bande de Jürgen Klopp ne se rend jamais vraiment, et qu’elle parvient souvent à trouver les qualités nécessaires pour renverser des montagnes ou des situations désespérées. L’entraîneur allemand a toujours confié aimer et chercher le « heavy metal », pour qualifier le style de jeu de ses équipes. Si ça n’apporte pas toujours de trophées, cette philosophie sied toujours à son club actuel.

