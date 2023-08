Liverpool renverse miraculeusement Newcastle

Newcastle 1-2 Liverpool

Buts : Gordon (25e) pour Newcastle // Nunez (81e) et (90e+3) pour Liverpool

Comment créer un miracle de toutes pièces ? En imitant Liverpool, longtemps décevant ce dimanche à Newcastle dans un duel comptant pour la troisième journée de Premier League et finalement remporté dans le temps additionnel. D’abord, se rendre le match encore plus difficile qu’il ne l’est en trois minutes chrono. Puis, tout renverser alors que rien ne va dans son sens. 25e minute : ouverture du score de Gordon, attaquant inspiré des Magpies. 28e minute : expulsion de Van Dijk, censé représenter le taulier défensif des Reds. 29e minute : fin du game ? Non ! Car l’écart ne s’est jamais élargi malgré plusieurs opportunités pour les locaux, et parce que la bande de Klopp y a toujours cru. Résultat : un doublé incroyable de Nunez (une égalisation tardive, puis un nouveau pion dans le temps additionnel) qui permet à son équipe de rester invaincue en championnat et de se placer dans le top 4 du classement. Son ennemi du jour, lui, subit une deuxième défaite de rang et est treizième.

Un but, un rouge, un sauvetage

Pour bien entamer une partie, exercer un énorme pressing ne suffit pas. La preuve avec les Reds, qui carburent et se ruent vers la surface de réparation adverse dans les premières minutes sans toutefois obtenir de francs résultats. Certes, Diaz se procure une occasion avec une frappe repoussée par Pope. Mais les Magpies, plus intelligents et confiants, attendent tranquillement leur moment pour piquer. Ce dernier intervient peu avant la demi-heure de jeu, à la suite d’un contrôle manqué d’Alexander-Arnold : opportuniste et au taquet, Gordon récupère le cuir pour le faire passer entre les jambes d’Alisson jusqu’au fond des filets du gardien brésilien. Quelques instants plus tard, et alors que Van Dijk vient d’être expulsé pour une faute en position de dernier défenseur sur Isak, le portier sort le grand jeu sur un missile d’Almiron et évite le break.

Un break vous manque, et tout est annulé

Dominé, en infériorité numérique et mené, Liverpool doit également faire sans Diaz (remplacé par Gomez, à la suite du carton rouge direct de Van Dijk). Dès lors, comment imaginer une issue différente que celle d’une défaite des visiteurs ? D’autant que Newcastle, conscient que les événements jouent en sa faveur et beaucoup plus dangereux que son adversaire, poursuit la rencontre de manière toujours aussi sereine. Et ce, même si Almiron ou Gordon balancent la sphère hors du cadre dans une position pourtant idéale. Décidément malchanceux du début à la fin, le Paraguayen touche même le poteau sur une action qu’il se construit tout seul. Finalement, les potes de Guimaraes se font punir : à peine entré à la place de Matip, Nunez profite d’une erreur de Botman pour égaliser… Et dans le temps additionnel, l’attaquant remet ça sur un service de Salah ! Jolis regrets pour les uns, belle réaction pour les autres et un scénario complètement improbable au bout du compte.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Botman (Targett, 87e), Burn – Tonali (Longstaff, 72e), Guimaraes, Joelinton (Anderson, 83e) – Almiron, Isak (Wilson, 72e), Gordon (Barnes, 72e). Entraîneur : Howe.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Matip (Nunez, 77e), Van Dijk, Robertson – Mac Allister (Quansah, 77e), Endo (Elliott, 58e), Szoboszlai – Salah, Gakpo (Jota, 59e), Diaz (Gomez, 33e). Entraîneur : Klopp.

