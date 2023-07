Virgil Van Dijk nouveau capitaine de Liverpool

Un Virgil aux gros bras.

Laissé libre depuis le départ de Jordan Henderson, le brassard de capitaine de Liverpool a trouvé un nouveau biceps autour duquel s’enrouler. Et l’heureux élu se nomme Virgil Van Dijk. Au club depuis 2017, le Néerlandais, déjà porteur du brassard en sélection, devient donc officiellement le nouveau capitaine des Reds.

Virgil van Dijk has been confirmed as the new captain of #LFC, with Trent Alexander-Arnold appointed as vice-captain.

— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2023