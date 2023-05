Pronostic Fribourg Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Wolfsbourg tient tête à Fribourg

Dans cette avant-dernière journée de Bundesliga, Fribourg et Wolfsbourg sont toujours en course pour décrocher une place européenne. Les joueurs du Brisgau sont actuellement en 5e position avec 3 points de retard sur le dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’Union Berlin. Cette fin de saison s’annonce cruelle pour les protégés de Streich qui ont quasiment été dans le Top 4 depuis l’entame de la Bundesliga. Le coup de moins bien lors des dernières semaines semble les condamner à disputer de nouveau l’Europa League, dans laquelle ils ont atteint les 8es cette saison (face à la Juve). Lors des dernières rencontres, Fribourg s’est incliné face à Leipzig qui est remonté à la 3e place et le week-end dernier face à l’Union Berlin qui comptait avant cela le même nombre de points que les partenaires de Grifo, meilleur buteur du club avec 14 buts. De plus, les Fribourgeois ont perdu de nombreux points dernièrement dans leur antre avec des défaites face à Leipzig et le Bayern, pour un nul contre le Hertha Berlin et un succès obtenu face à Schalke.

► 100€ de Bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Wolfsbourg pointe à la 6e place mais est trop loin de Fribourg (7 points) pour espérer le rattraper. De plus, les Wolves sont sous la menace de plusieurs formations puisque le Bayer compte le même nombre d’unités tandis que l’Eintracht accuse seulement 3 points de retard. En forme ces dernières semaines, les Loups avaient dominé successivement Bochum et Mayence avant de craquer sur la pelouse d’une formation du Borussia Dortmund qui lutte pour le titre (6-0). Suite à cette claque, Wolfsbourg a répondu en prenant le meilleur sur Hoffenheim (2-1) lors de la dernière journée. Lors de cette rencontre, le Français Joshua Guivalogui s’est signalé en inscrivant un but contre son camp. En l’absence de Felix Nmecha (4 buts), trop souvent blessé cette saison, c’est l’international danois Wind (6 buts) qui est la principale arme offensive du club. Déterminé à conserver sa 6e place, et bien plus en forme avec 3 victoires sur ses 4 derniers matchs, Wolfsbourg devrait prendre au moins un point sur la pelouse d’un Fribourg qui tire la langue.

► Le pari « Victoire Wolfsbourg ou match nul » est coté à 1,56 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 212€ (312€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Grifo ou Wind buteur » est coté à 1,85 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 270€ (370€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Fribourg – Wolfsbourg :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Fribourg Wolfsbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Max Kruse cherche un nouveau club