Pronostic Bordeaux Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux à la relance face à Concarneau

Grand favori pour la montée en Ligue 1, Bordeaux a connu un gros couac lors de la 1ère journée en subissant un lourd revers sur la pelouse de Pau (3-0). Ce lundi, les Bordelais voudront se racheter devant leur public, qui aura à cœur de se racheter d’une dernière au scénario catastrophique la saison passée. Proche d’accrocher une place dans l’élite, le club girondin doit repartir de 0 lors de ce nouvel exercice. De plus, certains éléments ont marqué des points l’an passé et ont attiré les convoitises comme Bakwa et Manga, partis à Strasbourg. Ajoutons également que Josh Maja, meilleur buteur du club l’an passé est retourné en Angleterre à West Bromwich Albion et que le gardien Poussin est également parti. Pour pallier le départ du nigérian, Bordeaux a misé sur le jeune slovène Vipotnik, malheureux pour sa première avec un penalty arrêté par le portier béarnais. Avec tous ces changements, David Guion doit trouver les automatismes dans ce nouveau groupe. Déterminé à se relancer, le club bordelais compte sur le soutien de son public pour oublier la lourde défaite de la 1ère journée.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Concarneau a rejoint les rangs de la Ligue 2 cet été après avoir remporté un championnat National complétement fou. La formation bretonne a des prétentions moindres que les Girondins, car Concarneau joue son maintien. Pour son 1er match en Ligue 2 de son histoire, les Concarnois ont pris un point contre Bastia (0-0) mais regretteront le penalty d’El Khoumisti, arrêté par le portier corse Placide, qui aurait pu offrir une première victoire en championnat. Cet été, le club a perdu Amine Boutrah parti rejoindre les Pays-Bas et le Vitesse Arnhem. De plus, son autre grand buteur de la saison passée, le malheureux El Khoumisti s’est fait les croisés. Ce lundi, les Concarnois n’auront rien à perdre sur la pelouse d’une équipe bordelaise qui joue la montée mais, revanchard après sa lourde défaite à Pau, Bordeaux devrait prendre le meilleur sur Concarneau.

► Le pari « Victoire Bordeaux » est coté à 1,65 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 165€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Victoire Bordeaux et Moins de 3,5 buts » est coté à 2,03 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 203€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bordeaux – Concarneau :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bordeaux Concarneau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Premier coup dur de la saison pour Concarneau