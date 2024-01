Timo Schultz est le nouvel entraîneur de Cologne

Le nouveau berger de Cologne s’appelle Timo Schultz.

Après s’être séparé de Steffen Baumgart le 21 décembre dernier, le FC Cologne a embauché Timo Schultz comme nouvel entraîneur pour sa mission maintien. L’Allemand, qui a fait ses classes à St. Pauli de joueur à entraîneur de l’équipe première, n’a jamais entraîné en Bundesliga. Mais cela n’effraie pas le principal intéressé qui déclare sur le site du club : « J’attends avec impatience ce défi passionnant avec un club traditionnel fantastique. Le FC Cologne appartient à la Bundesliga. » Pour l’instant, du moins, car les Geißböcke sont aujourd’hui avant-derniers avec trois points de retard sur le premier non-relégable.

Timo Schultz is the new #effzeh head coach! 🔴⚪

The 46-year-old, who was previously with FC Basel and FC St. Pauli, will take charge of training this morning.

All infos 👉 https://t.co/tE6SyAf84R pic.twitter.com/YxSODyxeYk

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) January 4, 2024