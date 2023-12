Le FC Cologne interdit de recrutement

De l’eau (de Cologne) dans le gaz…

Après le renvoi ce jeudi de leur entraîneur Steffen Baumgart, le FC Cologne se voit désormais interdit de recrutement pour un an. Selon le quotidien Bild, le Tribunal International arbitral du Sport (TAS) a sanctionné le club allemand dans le cadre du transfert de l’attaquant slovène Jaka Cuber Potocnik, arrivé sur les bords du Rhin lors du mercato d’hiver 2022. Suite à son départ, son ex-employeur, l’Olimpija Ljubljana, avait déposé plainte auprès de la FIFA contre le Effzeh, soupçonnant ce dernier d’avoir incité le jeune joueur (18 ans) à résilier son contrat pour le rapatrier plus simplement en Allemagne. Avant-dernier de Bundesliga, Cologne devra donc jouer son maintien sans aucun renfort entrant lors du prochain mercato.

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has followed FIFA's Dispute Resolution Chamber and confirmed its judgement in connection with the signing of U19 player Jaka Cuber Potocnik. The transfer ban will now take effect.

