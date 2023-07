Youssouf M’Changama mis à l’écart par l’AJ Auxerre

Le flop de l’année ?

Arrivé libre à Auxerre l’été dernier, Youssouf M’Changama transportait avec lui de nombreuses attentes, façonnées par ses longues années de Ligue 2 et notamment ses trois dernières à Guingamp. Malheureusement, le Comorien n’a pas réussi à placer le curseur au niveau de la Ligue 1 et ne s’est jamais imposé en Bourgogne. Homme de rotation sous les ordres de Jean-Marc Furlan puis de Christophe Pélissier, il n’a pu goûter qu’à onze petites titularisations dans l’élite, pour une seule passe décisive et des prestations quelconques.

Celui qui sortait d’une saison à 9 buts, dont le plus beau de la saison, et 15 passes décisives avec l’En Avant Guingamp en Ligue 2 n’a pas satisfait le staff auxerrois. À un an de la fin de son contrat, le meneur de jeu a été mis à l’écart par Christophe Pélissier d’après les informations de L’Équipe. Le but est de lui trouver un point de chute. Longtemps courtisé par le FC Nantes l’été dernier, avant qu’il ne choisisse l’AJA, Youssouf M’Changama ne devrait sûrement pas recevoir d’offre de club de Ligue 1 cette fois.

Un retour au Roudourou est-il possible ?

