Pronostic Union Saint-Gilloise Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du match retour de Ligue des champions

L’Union Saint-Gilloise tente de se relancer face au Slavia Prague

Depuis sa promotion dans l’élite du football belge il y a 3 ans, l’Union Saint-Gilloise brille puisque le club belge a toujours fini sur le podium. Toutefois, l’Union doit nourrir des regrets car à chaque fois, il fut en position de remporter le titre et notamment l’an passé, où l’USG a été coiffé par le Club Bruges en phase finale après avoir dominé la saison régulière. Contraint de disputer ces barrages de la Ligue des Champions, la formation belge a signé une mauvaise opération lors du match aller en s’inclinant contre le Slavia Prague en Tchéquie (3-1). Lors de cette rencontre, Fuseini a été exclu et sera donc absent pour cette manche retour. Victorieux de la Super Coupe de Belgique face au Club Bruges, l’Union a ensuite signé un nul face à Dender (0-0) en Jupiler League avant de remporter son 1er succès face à Beerschot (3-1). Le week-end dernier, les partenaires de Moris ne se sont pas rassurés en s’inclinant contre Westerlo (4-3).

Vice-champion de Tchéquie, le Slavia Prague s’est fait devancer lors des 2 dernières saisons par son grand rival du Sparta. Pour son entrée en lice dans ces barrages de la Ligue des Champions, la formation tchèque a donc frappé un grand coup en disposant largement de l’Union Saint-Gilloise (3-1) avec notamment un doublé de Chory. De retour de l’Euro, l’attaquant est arrivé du Viktoria Plzen au mercato. Ce succès confirme le bon départ des hommes de Trpisovsky qui ont signé 1 nul et 3 victoires en championnat. Malgré ce bon bilan, le Slavia se trouve seulement en 3ème position à 2 points du Sparta et à égalité avec Plzen. Outre Chory, le Slavia dispose de très bons éléments comme Jurasek, Provod, Schranz ou Diouf. A domicile, l’Union devrait réagir pour accrocher au moins la victoire face à une solide formation du Slavia qui peut se permettre de perdre avec un but de retart.

