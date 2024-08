C1 : le Slavia prend une option sur la qualification contre l'Union Saint-gilloise

On continue le tour d’Europe des clubs.

Alors que mardi soir, le LOSC a pris une option sur la qualification face au Fenerbahçe de José Mourinho (2-1), ses potentiels adversaires au prochain tour, le Slavia Prague et l’Union saint-gilloise, s’affrontaient mercredi. Et le match aller a tourné à l’avantage des Tchèques, qui l’ont emporté 3-1 chez eux, grâce notamment à un doublé de Tomáš Chorý. L’attaquant tchèque était visiblement plus en forme que pendant l’Euro en Allemagne, où il était parti sur un carton rouge reçu après le coup de sifflet final. En parlant de carton rouge, les Saint-Gillois en ont aussi reçu un quelques minutes avant la fin de la rencontre, avec l’expulsion de Mohamed Fuseini. Les Belges devront ainsi tenter de renverser la table au Lotto Park d’Anderlecht (le stade du club en coupe d’Europe) mardi prochain.

Pour ce qui est des autres matchs, le Slovan Bratislava, champion de Slovaquie en titre, a fait un pas vers la qualification en disposant de l’Apoel Nicosie (2-0). Et dans la troisième et dernière rencontre de la soirée, le champion de Norvège en titre, Bodø/Glimt (club de l’ancien Lensois Patrick Berg) s’est imposé à l’extérieur contre le vainqueur du championnat polonais, le Jagiellonia Białystok (0-1).

Rendez-vous la semaine prochaine pour le dénouement de ce troisième tour !

