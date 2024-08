Pronostic Slavia Prague Union Saint-Gilloise : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Slavia Prague prend une option face à l’Union Saint Gilloise

Deuxième de son championnat la saison passée derrière son grand rival, le Sparta, après un passionnant mano à mano, le Slavia doit une nouvelle fois passer par ces tours préliminaires de la Ligue des Champions pour tenter d’intégrer la phase de groupe. L’an passé, la formation tchèque s’était signalée en se hissant en 8e de finale de l’Europa League où elle s’était inclinée face au Milan AC. Après avoir signé une excellente prestation estivale, le Slavia a lancé son championnat avec un nul contre Slovacko (0-0). Par la suite, les hommes de Trpisovsky ont fait le job face à Ceske Budejovice (4-0) et contre Liberec (0-1). Dans cette formation, on retrouve Schranz qui a brillé lors du dernier Euro, mais aussi Provod ou Chory également présents en Allemagne.

En face, l’Union Saint-Gilloise s’est installée dans le haut du tableau de la Jupiler League depuis sa montée dans l’élite il y a trois ans. Le club belge fut tout proche de remporter le titre à 3 reprises mais a à chaque fois été devancé dans la dernière ligne droite. L’an dernier, l’Union Saint-Gilloise a subi la domination du Club Bruges. A l’instar du Slavia, l’Union a déjà repris la compétition avec notamment le gain de la Super Coupe face au Club Bruges (1-2). Ensuite en Jupiler League, les Belges ont signé un nul contre le promu Dender (0-0) avant de s’imposer contre Beerschot (3-1), autre promu. Brillants la saison dernière, Nilsson et Amoura ont quitté le club cet été. En revanche, on retrouve toujours les Eckert Ayensa, Puertas et le frère d’Alexis Mac Allister. Traditionnellement très fort à domicile et poussé par son public, le Slavia Prague pourrait prendre le dessus sur l’Union Saint-Gilloise.

