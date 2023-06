Eden Hazard et le Real Madrid se disent au revoir

Tout doit disparaître !

Après Mariano Diaz et Marco Asensio, le Real Madrid a annoncé le départ d’Eden Hazard. Le club et le joueur « sont parvenus à un accord », indique la Maison Blanche dans un communiqué, pour que leur collaboration prenne fin au 30 juin. Arrivé par la grande porte en 2019, l’ancien maestro de Chelsea n’a malheureusement pas répondu aux attentes à Madrid en ne disputant que 76 rencontres en quatre années. Cette saison, Carlo Ancelotti ne l’a utilisé qu’à dix reprises, pour quatre petites titularisations. Son passage en Espagne lui a au moins permis d’enrichir considérablement son palmarès avec deux championnats, une Ligue des champions, une Coupe du Roi, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d’Europe et deux Supercopas.

A combien est la cote d’un retour à Chelsea ?

