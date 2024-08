Des ultras d’Antwerp risquent jusqu’à dix ans d’interdiction de stade pour des fusées éclairantes

En Belgique, les matchs se déroulent aussi en tribunes.

Deux semaines après que certains supporters brugeois ont effectué des saluts nazis dans le stade de Liège, un autre incident est venu perturber la rencontre entre le Club Bruges et le Royal Antwerp, deux grands rivaux de la Pro League, ce dimanche. Alors que l’on jouait les dernières minutes de la partie et que les locaux menaient 1-0, des supporters anversois ont allumé des fusées éclairantes, et certaines sont retombées dans le kop brugeois, en contrebas du parcage visiteur. Selon le média belge Walfoot, deux personnes ont été touchées. Les auteurs risquent jusqu’à dix ans d’interdiction de stade.

Antwerp met een fraaie pyroactie op bezoek bij Club Brugge in het Jan Breydelstadion. pic.twitter.com/9WurzpmfM7 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) August 18, 2024

Des sanctions pourraient aussi toucher le club d’Anvers. Une amende lui pend au nez ainsi qu’une menace de parcage vide pour ses trois prochains matchs à l’extérieur. C’est la nouvelle règle qui prévoit cela : si un match doit être interrompu, le club encourt trois matchs à l’extérieur sans supporters. « La sécurité des supporters et des joueurs a été compromise et cela doit être puni », a déclaré Lorin Parys, le président de la Pro League. Problème, l’incident s’est produit au moment où un joueur anversois avait pris un carton rouge. Les instances vont désormais chercher à savoir si le match a été interrompu en raison du carton rouge ou de l’incident en tribune.

Comment on dit « pinailler » en flamand ?

