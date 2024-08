Des supporters du Club Bruges sanctionnés suite à des saluts nazis

Au moins, la sanction aura été rapide.

Le Club Bruges a annoncé ce mardi avoir identifié 34 supporters ayant réalisé un salut de Kühnen (alternative au salut nazi) lors du déplacement contre le Standard de Liège, ce dimanche soir. Dans un communiqué, le champion de Belgique en titre précise que les 34 personnes en question sont d’ores et déjà « interdits de stade pour les matchs à domicile et à l’extérieur du Club de Bruges (…) Nous répétons qu’il n’y a pas de place pour ce genre de comportements au sein de la famille des Blauw en Zwart et nous continuerons de prendre des mesures contres les personnes qui ne sont pas dignes de porter les couleurs de notre club. »

ℹ️ Update: Naar aanleiding van de gebeurtenissen op Standard Luik afgelopen zondag maakte Club Brugge gisteren een zaak aanhangig bij de Kamer Burgerrechtelijke uitsluiting van de KBVB tegen 24 supporters. Club wacht de uitkomst niet af en neemt verdere stappen. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 6, 2024

De son côté, le procureur fédéral de l’Union belge de football, Ebe Verhaegen, a annoncé lundi qu’il voulait engager des poursuites sur le plan disciplinaire, via une injonction, appelée action fédérale, pour traduire le Club Bruges devant la Chambre nationale belge de lutte contre la discrimination et le racisme. D’après les médias belges, Verhaegen souhaite que le club brugeois soit tenu responsable des actions de ses supporters. La Chambre en question peut mettre en place plusieurs sanctions alternatives à cet effet, comme imposer au club de lancer une campagne contre le racisme, ou décider de faire jouer des matchs à huis clos.

Le Club Bruges ouvre une enquête après des saluts nazis réalisés par ses supporters