Après un scandale de fin de rencontre arrangée, Westerlo licencie son entraîneur

Pas la première fois qu’un pacte de non-agression tourne au vinaigre.

En Belgique, la fin de rencontre entre Westerlo et Genk fait couler beaucoup d’encre. Lors de la dernière journée de la phase classique de championnat, les deux équipes se sont arrangées en fin de match pour assurer le match nul, s’échangeant tranquillement des passes en attendant le coup de sifflet final. La polémique a d’ailleurs enflé après une image complètement lunaire dévoilée ce mardi : on y voit Joris Kayembe, joueur de Genk, faire une passe volontaire à son adversaire Nicolas Madsen devant le but vide, qui force la blague en feintant une frappe avant de lui rendre le ballon.

Kayembe (Genk) et Madsen (Westerlo) se font des passes alors que le but est vide : les nouvelles images qui font enfler la polémiquehttps://t.co/7rKghfJf80 — Candide (@Papilou68) March 19, 2024

Une fin de match qualifiée de « parodie de football » par le procureur du parquet fédéral de l’Union belge de football, Ebe Verhaegen, qui envisage d’ailleurs d’intenter une action contre Westerlo pour manque de fair-play ou match truqué selon les informations du Nieuwsblad. Face à la polémique, Westerlo a décidé de se séparer de son entraîneur, Rik De Mil. « Le club regrette de devoir prendre cette mesure, mais ne peut accepter que ses valeurs et ses normes soient remises en question », ont expliqué les Campinois dans un communiqué.

Ne jamais sous-estimer le pouvoir du karma dans le football.

